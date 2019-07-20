РИАМО - 20 июл. Меры по упрощению регулирования торговли алкоголем в рознице содержатся в разработанном Минпромторгом РФ проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, пиво предложено вывести из перечня алкогольной продукции, сообщает РБК.

«Сейчас министерство, по словам его представителя, готовится направить проект стратегии на согласование заинтересованным ведомствам. В документе Минпромторг, в частности, предлагает «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания», - говорится в сообщении.

Пиво по закону приравняли к алкоголю в 2011 году, а с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.

Пивовары поддерживают данную инициативу. По словам директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораза Дурдыева, во многих странах мира пиво не относится к алкоголю. Кроме того, отрасль разработала концепцию раздельного регулирования пива и остального алкоголя, которую одобрила профильная рабочая группа при Минэкономразвития.

Данный документ с привлечением экспертов будет рассмотрен Минздравом страны. Представитель ведомства отметил, что любые меры, направленные на повышение потребления алкоголя, вызывают обеспокоенность: их нужно внимательно анализировать с участием специалистов на предмет возможного негативного влияния на здоровье граждан.

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