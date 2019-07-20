РИАМО - 20 июл. В столице неизвестный украл экскаватор-погрузчик со стоянки на Севастопольском проспекте, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 19 июля в 02:22 в службу «02» от генерального директора коммерческой фирмы поступило сообщение об угоне транспорта по адресу: Севастопольский проспект, дом 17, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 18:30 18 июля до 00:10 19 июля со стоянки фирмы по указанному адресу неизвестный совершил кражу экскаватора-погрузчика», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.