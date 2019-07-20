РИАМО - 20 июл. Принесенным в Москву мощам святых Петра и Февронии Муромских уже поклонились около 50 тысяч верующих, сообщается на официальной странице оргкомитета принесения мощей в социальной сети «ВКонтакте».

«Актуальная информация о числе паломников, посетивших мощи святых Петра и Февронии в Москве. По состоянию на 20:00 19 июля 47,4 тысячи паломников поклонились мощам святых Петра и Февронии», - говорится в сообщении.

В субботу храм Христа Спасителя открыт с 7 утра, доступ к мощам Петра и Февронии в этот день осуществляется до 21:00.

«В воскресенье после Божественной литургии в праздник Казанской иконы Божией Матери мощи святых князей увезут в Муром. В этот день поклонения их святым мощам не будет», - подчеркивается в сообщении.

Мощи Петра и Февронии прибыли в храм Христа Спасителя 14 июля. Петр и Феврония - покровители брака.