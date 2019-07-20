РИАМО - 20 июл. Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти нашли в квартире в Серпухове, подозреваемого в убийстве задержали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Пятнадцатого июля в 22:00 в квартире дома №48 по Борисовскому шоссе в Серпухове обнаружен труп гражданки 1975 года рождения без внешних признаков насильственной смерти», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление доставлен в следственный отдел по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области сожитель погибшей 1959 года рождения.

Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», заключил представитель пресс-службы.