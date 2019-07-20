РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. На территории подмосковных Люберцах к 2020 году появятся аппараты по сбору пластиковых бутылок, сообщила на Едином дне разъяснений по вопросам твердых коммунальных отходов (ТКО) контактный представитель министерства экологии и природопользования Московской области Наталья Мун.

В субботу в ДС «Триумф» прошел Единый день разъяснений по вопросам твердых коммунальных отходов, на котором одна из жительниц поинтересовалась о создании аппаратов по сбору пластиковых бутылок.

«Мы в 2019 году не смогли сделать подобные аппараты, но, надеемся, что к 2020 году они появятся. Я считаю, что это отличная идея со стороны жителей. Подобные аппараты будут устанавливаться за счет инвесторов», - сказала Мун.