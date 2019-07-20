РИАМО - 20 июл. Известный блогер Илья Варламов обвинил сотрудников охраны отеля «Националь» в Москве в краже велосипеда, пристегнутого к дорожному знаку, сообщается на сайте блогера.

«Охрана отеля «Националь» в Москве украла велосипед Ильи Варламова. Инцидент произошел вечером в пятницу, 19 июля, на перекрестке улиц Тверской и Моховой. Видео момента похищения снял сам Илья Варламов», - говорится в сообщении.

Велосипед был пристегнут тросом к столбу дорожного знака. Охранники сначала попытались сломать трос. Когда это не удалось, несколько человек решили выдернуть столб из плитки. После ряда неудачных попыток они позвали на помощь рабочих, которые ломом приподняли столб. Один из охранников взял велосипед и куда-то его унес.

Варламов пообещал подать в суд на охрану гостиницы «Националь», которая входит в сеть Marriott International.