РИАМО - 20 июл. В Подмосковье и Москве на 21 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра скоростью до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Московском регионе из-за дождя, грозы и порывов ветра местами до 15 метров в секунду 21 июля с 09:00 до 21:00.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской областях. В остальных областях ЦФО предупреждение о погодной опасности не требуется.

В Московском регионе 21 июля будет облачно с прояснениями, местами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе - порывы до 15 метров в секунду. Ночью будет 13-15 градусов, днем — 21-23 градуса.