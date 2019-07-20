РИАМО - 20 июл. В Сергиевом Посаде в субботу прошел массовый полумарафон «Сергиевым путем», в нем участвовали 2,5 тысячи человек, сообщил РИАМО в субботу министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Сергиев Посад - единственный из городов нашего региона, входящий в Золотое кольцо России. Забег на его земле больше, чем просто полумарафон. «Сергиевым путем» - это синергия спортивной, духовной и культурной составляющей. Уверен, что участники забега в полной мере оценили особую атмосферу этого места и познакомились с его историей в музее-заповеднике», - сказал Терюшков.

Он добавил, что полумарафон уникален и тем, что его в рамках была предусмотрена отдельная дистанция для североходцев.

«Скандинавская ходьба сейчас становится все более популярной, и поэтому мы полностью поддерживаем решение организаторов о ее включении в программу забега», - уточнил министр.

Следующее беговое событие пройдет в подмосковном Дмитрове, 24 августа там состоится четвертый забег из серии «Живу спортом».

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