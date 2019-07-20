РИАМО - 20 июл. В предстоящий понедельник в столице завершится череда дождей, в начале новой недели синоптики обещают москвичам сухую и теплую погоду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Воскресный день в череде дождливых будет заключительным, связанным с циклоном, так долго терзавшим центр России. Циклон, смещаясь на северо-восток, теряет энергию. Над центральной Россией атмосферное давление станет выше и осадки прекратятся», - говорится в сообщении.

В столице усилится влияние западноевропейского антициклона, ветер ожидается северо-западный до 3-8 метров в секунду. Температура в ночные часы составит 10-15 градусов, днем - 20-25 градусов.

И только в четверг с северо-запада подойдет передняя часть нового циклона и начнутся небольшие дожди, отметили синоптики.