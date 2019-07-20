РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Жителей Люберец пригласили на уборку участка реки Пехорка от мусора, сообщила на своей личной странице депутат совета депутатов городского округа Люберцы Ирина Астахова в соцсети «ВКонтакте».

«Уборка в воскресенье (21 июля - ред.) будет относительно легкой. Потребуются перчатки, мешки для мусора, сачки или захваты для мусора из воды. Встречаемся в воскресенье, 21 июля, у входа в Экопарк по улице Гмайнера, рядом с торговой овощной палаткой в 12:00», - сказала Астахова.

По ее словам, после обследования участка реки Пехорки от второго железнодорожного моста до завода алмазных инструментов в Кирилловке и СНТ «Водник» были выявлены разные характеры загрязнения берега.

«На участке валяются остатки «пиршеств» примитивных человекоподобных существ, и лежит пластиковый мусор, прибившийся к береговой линии течением реки», - отметила Астахова.