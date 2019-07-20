РИАМО - 20 июл. В Москве таксист довез пассажира до места назначения, после чего ограбил его и скрылся, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного главка МВД России.

«В полицию поступило заявление, из которого следовало, что пострадавший доехал на автомобиле такси, вышел из него, оставив дверь открытой, достал деньги, чтобы расплатиться. В это время водитель выхватил деньги и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что через некоторое время водителя такси задержали. По данному факту возбудили уголовное дело о грабеже.

По данным некоторых СМИ, в результате инцидента 46-летний житель Кубани лишился 55 тысяч рублей.