РИАМО - 20 июл. В субботу две пригородные электрички проследовали станцию «Реутово» в Подмосковье без остановки, поскольку в это время специалисты проводили на станции обследование проектируемого выхода тоннеля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской железной дороги.

«В настоящее время пригородные поезда Горьковского направления Московской железной дороги останавливаются для посадки и высадки пассажиров на станции «Реутово» как в сторону Москвы, так и из Москвы. Без остановки платформу проследовали только две электрички, следовавшие в область. Это было связанно с принятыми мерами безопасности на период обследования специалистами Московской железной дороги одного из проектируемых выходов из пешеходного тоннеля на будущую новую платформу. Как установила комиссия, из-за проливных дождей произошло частичное повреждение временной подпорной стены», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что основная конструкция тоннеля не повреждена. Угрозы для безопасности движения поездов и пешеходов нет.

«В настоящее время тоннель открыт для пешеходов. Место ремонтных работ огорожено. На месте работают специалисты. Принимаются меры по укреплению временной подпорной стены. Движение поездов осуществляется по графику», - заключил собеседник агентства.