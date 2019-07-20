РИАМО - 20 июл. В хостеле на юго-востоке столицы произошел конфликт между пятью постояльцами, который перетек в поножовщину, в результате инцидента два человека попали в больницу с ножевыми ранениями, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он отметил, что 19 июля в 02:15 граждане сообщили в полицию о ножевом ранении в хостеле по адресу: 5-я Кабельная улица, дом 2, строение 10.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 19 июля с 02:00 до 02:15 по указанному адресу произошел конфликт между проживающими в указанном хостеле пятью гражданами», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 02:45 на Авиамоторной улице был задержан мужчина, который изобличен в том, что в ходе конфликта одну жертву ударил ножом в грудь, живот и бедро, а другую изрезал по всему телу. Пострадавших доставили в больницу на карете скорой помощи.

В настоящее время злоумышленник задержан, по факту конфликта возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».