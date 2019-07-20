РИАМО - 20 июл. В субботу в 14:00 на проспекте Академика Сахарова в столице пройдет митинг за соблюдение законов РФ и допуск независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу, сообщается на сайте Либертарианской партии России.

«Приходите поддержать Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса, Илью Яшина. Приходите поддержать Россию», - говорится в сообщении.

Организатором митинга выступает Либертарианская партия России при поддержке независимых кандидатов.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. В частности, в регистрации было отказано оппозиционерам Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, актеру Андрею Соколову, рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому.

Всего на выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Выборы пройдут 8 сентября 2019 года.