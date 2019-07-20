РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. Подольские спортсмены из военно-спортивного клуба «Скорпион» успешно прошли учебно-тренировочные сборы на базе Федерации универсального боя города Москвы, 14 из них вошли в состав сборной команды Москвы по универсальному бою, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

С 15 по 20 июля на базе Федерации универсального боя города Москвы при учебно-спортивном центре «Гвардеец» прошли учебно-тренировочное сборы. Юные спортсмены военно-спортивного клуба «Скорпион» под руководством Александра Горпинко успешно освоили программу сборов. По окончанию ребятам были вручены дипломы с оценками результатов.

«По результатам учебно-тренировочных сборов Софья Бреева, Таисия Горпинко, Андрей Сальник, Михаил Юзеев, Кирилл Кожанов, Максим Хватков, Кирилл Непомящий, Григорий Давыдов, Никита Шапченков, Егор Чапурин, Юрий Глущенко, Лев Кожушко, Илья Давиденко, Егор Белоусов зачислены в состав сборной Москвы по универсальному бою на 2019-2020 учебный год», - говорится в сообщении.

Оценочная подготовка проходила по ударной и бросковой техникам, работе в партере, предметной и общефизической подготовке. Индивидуальная работа над ошибками тренерского состава под руководством заслуженного тренера России Юрия Медведева позволила спортсменам успешно пройти тяжелую программу и показать хороший результат при оценке результата в возрастных категориях.