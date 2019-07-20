РИАМО - 20 июл. В рамках проекта «Дорога героев. Дорога Победы» в подмосковном парке «Патриот» проходит историко-мемориальная акция «Стальные герои на защите Отечества», она посвящена истории боевых машин, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Акция рассчитана на длительную перспективу и посвящена предстоящим юбилеям - 75-летию Великой Победы и 100-летию отечественного танкостроения.

«Каждый из этапов акции будет посвящен истории конкретной боевой машины (танка, САУ, бронетранспортера и так далее), принимавшей участие в Великой Отечественной войне. В настоящее время коллекция филиала парка «Патриот» – Центрального музея бронетанкового вооружения и техники – насчитывает около 100 прославленных боевых машин», - говорится в сообщении.

Каждая из машин имеет свою героическую историю. Вспомнить ее, отдать дань уважения ее создателям – конструкторам и труженикам тыла, экипажам, сражавшимся на них, восполнить страницы боевой летописи с помощью потомков этих людей и партнеров парка и призвана акция «Стальные герои на защите Отечества».

«Открытие и первый этап акции приурочены к 76-й годовщине Курской битвы. Они будут посвящены легендарной штурмовой гаубице СУ-122, которая принимала участие в Орловской наступательной операции», - добавляется в материале.

Данная боевая машина имеет заводской номер 305320 и была произведена весной 1943 года на знаменитом Уральском заводе тяжелого машиностроения (ныне Уралмашзавод). Это единственная штурмовая гаубица такого типа в мире, сохранившаяся до наших дней в комплектном состоянии.

По архивным документам поисковики и историки парка установили, что экипаж данной СУ-122 принадлежал 1418-му самоходному артиллерийскому полку 15-го гвардейского танкового корпуса. Под командованием лейтенанта В. С. Приморова самоходка отличилась при освобождении от фашистов Залегощенского района Орловской области.

В бою за деревню Гусево 19 июля 1943 года эта боевая машина была подбита. Командир и механик-водитель были тяжело ранены, а наводчик и замковой пали смертью храбрых. Полк же продолжил наступление и освободил ряд населенных пунктов Орловщины.

«Для гостей парка «Патриот» будут организованы концерт и историческая реконструкция боевого эпизода Курской битвы – уничтожение советскими танками и авиацией немецкого наблюдательного пункта в деревне Никольское 24 июля 1943 года», - добавляется на сайте.

В субботу в зоне исторической реконструкции состоятся показательные учения военнослужащих 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии под лозунгом «Боевым традициям верны. Деды отстояли, и мы защитим!». Подобные показы техники с предоставлением посетителям услуги прокатиться на «броне» в ближайшем будущем откроют новые возможности парка «Патриот» и станут хорошей традицией.