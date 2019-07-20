РИАМО - 20 июл. В районе закрытого участка Филевской линии столичного метро работают более 50 бесплатных компенсационных автобусов, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы «Мосгортранса».

«Мосгортранс» запустил бесплатные автобусы в районе временно закрытого участка Филевской линии метро. Здесь работают два компенсационных маршрута: КМ1 и КМ2. На линии более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что автобусы КМ1 связывают станции «Киевская» и «Кунцевская», они ходят с промежуточными остановками у станций метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 соединяет станции метро «Багратионовская» и «Фили».

Компенсационные маршруты работают с 05:00 до 02:00. Интервал движения составляет две минуты.

Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» закрыты 20 и 21 июля для проведения работ на путевой инфраструктуре в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме линия возобновит работу утром в понедельник, 22 июля.