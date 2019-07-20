РИАМО - 20 июл. В России зафиксировали небольшой спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, сообщает РИА Новости.

ВНИИ труда на основе данных Росстата проанализировал спрос на работников со стороны крупных и средних организаций в России.

«Низкий спрос на педагогов средней школы – 1,0% (0,7% в 2016 году), бухгалтеров – 1,4% (1,1% в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе», – говорится в сообщении.

Кроме того, в стране наблюдается небольшой спрос на средний юридический персонал в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, средний персонал художественных галерей, музеев, библиотек.

Но, несмотря на массовость, работодателям все еще требуются продавцы и охранники, на эти профессии представлено больше всего вакансий. На конец 2018 года было 31,4 тысячи и 15,5 тысяч вакансий продавцов и охранников соответственно.

Ранее представитель Росстата сообщал, что в 2018 году женщины чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона). Мужчины трудились водителями или операторами подвижного оборудования (6,6 миллиона человек), рабочими металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона) или сферы строительства (2,2 миллиона).

Выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках проводится Росстатом раз в два года.