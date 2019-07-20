РИАМО - 20 июл. На верандах, открытых в столице в рамках проекта «Здоровая Москва», уже побывали более 50 тысяч человек, наиболее востребованными среди них стали занятия йогой, фитнесом, стретчингом и танцами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Самыми популярными стали веранды, расположенные в парках «Печатники» и «Садовники», Лианозовском парке и зоне отдыха «Мещерское», - уточняется в материале.

На «верандах здоровья» проходят спортивные мастер-классы, занятия разными видами единоборств, уроки танцев. Здесь регулярно проводят лекции, на которых врачи и эксперты рассказывают о современных методах восстановления здоровья, способах сохранения работоспособности в условиях жизни в мегаполисе. Наибольшей популярностью пользуются встречи, на которых говорят о правильном питании и поддержании стабильного эмоционального состояния.

Все занятия на верандах проходят бесплатно под руководством тренеров. Посетителям необходимы только спортивная одежда и удобная обувь.

По четвергам с 09:00 до 10:00 на всех верандах зарядки проводят титулованные спортсмены. А по воскресеньям с 10:30 до 14:30 проходит марафон «10 тысяч шагов к жизни».

В субботу в зоне отдыха «Мещерское» пройдет лекция, на которой расскажут, как избегать срывов во время диеты. В зоне отдыха «Площадь Юности» в субботу можно будет потанцевать сальсу, а в воскресенье — ча-ча-ча.

В сквере имени Федора Полетаева 20 и 21 июля проведут занятия по хатха-йоге, а в парке Олимпийской деревни — по гимнастике. В сквере «Отрадное» 21 июля пройдут мастер-классы по ирландским танцам, а в Гончаровском парке — уроки медитации.

Цель программы «Здоровая Москва» — формирование привычки придерживаться здорового образа жизни. Бесплатные обследования, спортивные занятия, лекции о питании и другие мероприятия, направленные на поддержание долгой и активной жизни — все это есть в местах, где горожанам удобно проводить время.