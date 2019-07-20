РИАМО - 20 июл. Столичная полиция начала проверку по факту травмирования мужчины возле станции метро «Пушкинская», сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 19 июля в 21:15 медики сообщили в полицию о госпитализации безработного мужчины 1972 года рождения.

«Мужчину доставили в медучреждение в 17:27 от станции метро «Пушкинская». У него открытая черепно-мозговая травма, переломом основания черепа, переломы костей лицевого скелета», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего с мужчиной устанавливаются. Проводится полицейская проверка.