РИАМО - 20 июл. В столице в субботу ожидается гроза и сильный ветер, автомобилистам порекомендовали не оставлять свои машины около деревьев и рекламных конструкций, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский паркинг».

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается гроза, дождь с порывами ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны: не паркуйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций!» - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра России, в Московском регионе в субботу облачно с прояснениями, местами дождь, гроза. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.

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