РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Жителей городского округа Люберцы научили танцевать ковбойские танцы на фестивале иностранных языков, сообщила «РИАМО в Люберцах» представитель интернациональных волонтеров Ирина.

В субботу в Наташинских прудах Люберец прошел первый фестиваль иностранных языков.

«Сегодня (20 июля - ред.) на этой площадки мы поговорили с жителями Люберец об иностранных культурах. Со мной приехали 16 представителей из разных стран: Норвегия, Голландия, Германия и Америка. Жители Америки познакомили с национальными танцами жителей Люберец», - сказала представитель волонтеров.

По ее словам, подобный фестиваль проводится впервые в Люберцах. Жителей также научили делать из бумаги голландские розы и кораблики.