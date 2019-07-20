РИАМО - 20 июл. Авторы проекта станции «Стромынка» Большой кольцевой линии столичного метро взяли в основу дизайна образ солнечного света, пробивающегося сквозь листву деревьев, такой выбор был сделан из-за близости будущей станции к парку «Сокольники», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Изменения в проекты во время их реализации вносятся практически всегда, это нормальная практика. Важно, чтобы при этом не страдало качество архитектуры, особенно когда речь касается конкурсных работ. «Стромынка» - замечательный пример того, как авторы успешно довели проект до реализации, без значительных перемен. Образ света, пробивающегося сквозь листву деревьев, сохранился», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что в дизайне добавился красный цвет в оформлении, и станция стала ассоциироваться с осенним лесом.

Согласно проекту, разработанному бюро MAP Architects, над платформой станции пройдут пешеходные балконные галереи. Они будут обрамлены светильниками, которые светят и на платформу, и на ее потолок, украшенный перфорацией. На станции будут преобладать красные, белые и серые цвета. Стены и колонны выполнят из мрамора, а пол из гранита.

Наземные вестибюли спроектированы почти полностью стеклянными, с перфорированными металлическими вставками. Уже завершено сооружение ограждающих конструкций южного вестибюля со стороны станции «Сокольники» под Сокольнической площадью с выходом к Русаковской улице.

«Павильон будет связан со станцией эскалаторами и пешеходным коридором. Применение динамичных форм отделки придаст подземному объекту ощущения легкости и воздушности. Это витражи, реечные конструкции подвесного потолка, ограждения, поручни и детали светильников из нержавеющей стали», - уточняется в материале.

Конкурс на три станции Большой кольцевой линии метро «Шереметьевская», «Ржевская» и «Стромынка» прошел в 2017 году. Победителей из шорт-листа финалистов выбирали сами москвичи на портале «Активный гражданин».

Станция «Стромынка» входит во второй пусковой этап северо-восточного участка Большой кольцевой линии. Она улучшит транспортное обслуживание района Сокольники и разгрузит действующие линии метрополитена – Сокольническую и Арбатско-Покровскую.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>