РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. Власти Подольска планируют отремонтировать и расширить дорогу в деревне Сергеевка микрорайона Лаговский, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Девятнадцатого июля в деревне Сергеевка состоялась встреча представителей территориального отдела «Лаговский» и жителей деревни. На ней представители власти объявили о том, что планируется ремонт дороги и попросили жителей высказать свое мнение, стоит ли ее расширять.

«Планируем капитальный ремонт дороги в деревне Сергеевка от магазина до дома №7. В ходе ремонта снимут 5 сантиметров асфальтового покрытия, вложат дополнительную подушку щебень-песок и дорогу поднимут на 10 сантиметров. Но эта дорога узкая, а зимой за счет снега становится еще уже и происходят аварии. Мы прошли и посмотрели, есть ли возможность ее расширить, и определили, что она может быть расширена с 5,2 до 6 метров, плюс полметра укрепленной обочины из щебня или асфальтовой крошки», - сказала представитель теротдела.

По ее словам, расширение дороги до 6 метров не затронет ничью собственность. Также она пообещала жителям, что после ремонта почистят канаву, через которую идут сточные воды в реку.

Жители согласились с предложением о ремонте и расширении дороги и попросили установить четыре «лежачих полицейских» рядом с перекрестками. Также они попросили установить дорожный знак «Жилая зона», чтобы снизить скорость движения по деревне и ограничить тоннаж до 10 тонн для грузовых машин, имеющих право проезжать по деревне. Предложения о знаках сотрудники теротдела обещали передать в комиссию по безопасности дорожного движения.