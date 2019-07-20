РИАМО - 20 июл. В Московской области задержали двух следователей, подозреваемых в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«В рамках планомерной работы по борьбе с коррупцией Главным следственным управлением СК России по Московской области совместно с ФСБ России выявлен факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов», - говорится в сообщении.

В рамках оперативных мероприятий были задержаны двое следователей следственных отделов по Королеву и Мытищам. Их подозревают в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии.

«Следственный комитет намерен жестко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных органах, особое внимание при этом уделяя чистоте своих рядов. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета», - подчеркивается в материале.