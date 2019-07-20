РИАМО - 20 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успехов и удачи участникам велозаезда Summer Velo Cup 2019 в Коломне.

В субботу в Коломне стартовал велофестиваль Summer Velo Cup 2019. В его рамках пройдут заезды на 90, 50 и 30 километров.

«Я хочу поприветствовать всех, кто приехал в Коломну, и вчера и сегодня готовились к гонке. И сегодня важный старт. Хочу пожелать всем участникам, членам семей, близким хорошо провести время, ну и, конечно, удачно выступить», - сказал Воробьев в видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что для победителей подготовлены интересные призы от Mercedes. Воробьев поблагодарил компанию за подарки и лично руководителя «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Акселя Бензе за участие в гонке.

«Я уверен, что эта гонка станет традиционной, популярной. <…> Всем успехов, удачи, только вперед и только победа!» - заключил губернатор.

В рамках Summer Velo Cup 2019 на дистанции в 90 километров пройдет заезд на скорость, где определят двух победителей: среди мужчин и среди женщин. Они получат призы от генерального партнера – завода Mercedes-Benz в России.

Велофестиваль проходит в центре Коломны. Основные площадки организовали возле Коломенского кремля и центра конькобежного спорта. В рамках фестиваля проведут гала-концерт с участием известных исполнителей, тематические мастер-классы, доступны развлечения для детей, фуд-корт с большим выбором вкусных и разнообразных блюд.

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