РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В Подольске сотрудники полиции задержали жительницу Москвы, подозреваемую в краже телефона, сумма ущерба составила 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 21-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный в помещении банка в одном из домов на улице Кирова похитил мобильный телефон, причинив заявительнице материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена и задержана 41-летняя москвичка. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.