РИАМО - 20 июл. Завершены работы по устройству фундаментов Теннисного клуба, который возводится на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве, его планируют открыть в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«К настоящему времени подрядчик выполнил устройство свай и монолитных конструкций фундамента. Также завершаются работы по гидроизоляции подземной части и строительству инженерных сетей. Рабочие уже приступили к устройству монолитных конструкций надземной части», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что общая площадь здания составит 36 тысяч квадратных метров. В новом спортивном центре разместятся 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, четыре площадки для игры в сквош, настольный теннис, крытые и открытые корты для падел-тенниса и пляжного тенниса.

«Все корты оснастят новейшей видеоаналитической системой, которая позволит проводить анализ тренировок с помощью специального интерактивного терминала, расположенного прямо на корте», – добавил Хуснуллин.

По его словам, в здании появится универсальный спортивный зал, предназначенный для занятий детской теннисной школы и детского клуба, игр в бадминтон, настольный теннис, баскетбол, волейбол и других видов спорта.

«Для детей здесь будут работать школа тенниса, спортивные и игровые залы, развивающие кружки. Также в здании откроются центр функциональной подготовки, тренажерные залы, разминочные помещения с беговыми и велотренажерами, бассейн, банный комплекс и оздоровительный центр», – отметил заммэра.

Он подчеркнул, что строительство клуба, который станет одним из самых крупных теннисных центров в России и Европе, планируется завершить в 2020 году.

Здание теннисного клуба оформляется в стиле деконструктивизм, для которого характерны асимметричные формы, ломаные линии, острые углы, обилие оригинальных элементов. При строительстве используется стекло, металл и бетон. Каждая плоскость фасада «разбита» на грани под разным углом, что придает протяженному зданию динамичность. В отделке используется технология шелкографии, с помощью которой на окнах в центральной части фасада нанесут узоры.