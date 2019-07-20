РИАМО - 20 июл. Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» проходила на полигоне Таманской дивизии в поселке Алабино и на площадках военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье, на игру приехали около 80 команд, говорится в сообщении пресс-службы Российского союза молодежи.

Ее участниками стали юнармейцы, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций.

«На Кубок «Победы» претендовали 1020 человек в составе 78 команд. <…> Команде-победителю из Ярославской области кубок вручил первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков», - говорится в сообщении.

Второе место заняла команда из Волгоградской области. Третье место в общекомандном зачете заняли участники из Республики Хакасия, четвертое место досталось команде из Республики Бурятия, команда Республики Татарстан заняла пятое место.

За пять дней игры участники прошли серьезные военно-спортивные испытания, которые были представлены шестью дисциплинами: «Ратные страницы истории Отечества», «Военизированная эстафета», «Огневой рубеж», «Статен в строю – силен в бою», «Визитка», «Дорога победителей».

В последний конкурсный день участники прошли самое сложное и одновременно захватывающее соревнование с полным погружением «во взрослую реальность» – «Дорога победителей». Общая дистанция военизированного кросса с девятью контрольными пунктами составила почти 2 километра. На пути были расставлены естественные и искусственные препятствия: траншеи, окопы, военная техника.