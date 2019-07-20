РИАМО - 20 июл. В подмосковной Коломне в субботу стартовал велофестиваль Summer Velo Cup 2019, передает корреспондент РИАМО.

В фестивале участвует вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Как уточняется в пояснительном материале, Summer Velo Cup 2019 - благотворительное мероприятие, все вырученные от вступительных сборов участников средства организаторы направят в фонд «Друзья» на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity. Стоимость участие составит 1 тысяча рублей. Участвовать в соревновании могут и любители, и профессионалы.

Основная дистанция велопробега – 90 километров, она приурочена к 90-летию Московской области. Велосипедисты могут выбрать и другие дистанции: на 50 или 30 километров.

На самой длинной дистанции пройдет заезд на скорость. В гонке определят двух победителей: среди мужчин и среди женщин. Они получат призы от генерального партнера мероприятия – завода Mercedes-Benz в России. Кроме того, результаты заезда будут учтены в общем годовом зачете Gran Fondo.

Фестиваль проходит в центре Коломны, основными площадками стали Коломенский кремль и центр конькобежного спорта. Для гостей приготовили гала-концерт с участием известных исполнителей в том числе Антона Лаврентьева, Полины Гагариной, группы «Банд’Эрос», тематические мастер-классы, развлечения для детей.

Также на территории фестиваля будет организован фуд-корт с большим выбором вкусных и разнообразных блюд.

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