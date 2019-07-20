РИАМО - 20 июл. Спрос на прохладительные напитки в вендинговых автоматах на станциях Московского метрополитена вырос на 30% по сравнению с весенним периодом, с начала лета пассажиры приобрели около полмиллиона бутылок воды, сока и газировки, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Летом ежедневно, в среднем, прохладительные напитки в вендинговых аппаратах на станциях метрополитена покупают более 10,2 тысячи пассажиров. Самым большим спросом пользуются автоматы на «Марксистской», «Дубровке» и «Трубной». По статистике, чаще всего пассажиры покупают в метро питьевую воду», - говорится в сообщении.

С началом лета у пассажиров всегда растет спрос на прохладительные напитки. В вендинговых автоматах, размещенных на станциях метро, за полтора месяца приобрели более 250 тысяч бутылок воды, более 150 тысяч бутылок сладкой газировки и 100 тысяч бутылок соков и сокосодержащих напитков.

Купить прохладительный напиток, снеки, шоколадные батончики и другие перекусы можно в 303 вендинговых автоматах на 47 станциях метрополитена, в числе которых «Дубровка», «Марксистская», «Маяковская», «Менделеевская», «Октябрьское поле», «Пятницкое шоссе» и другие.

«В переходах метрополитена пассажиры могут также купить и другие товары повседневного спроса: продукты питания, одежду, аксессуары, цветы. Торговые киоски и павильоны располагаются в переходах станций как в центре Москвы, так и в отдаленных районах столицы», - уточняется в материале.