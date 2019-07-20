РИАМО - 20 июл. В квартире на севере Москвы произошел пожар, из горящего помещения спасли взрослого и ребенка, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

19 июля в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: 3-й Михалковский переулок, дом 21.

«По данному адресу происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на пятом этаже жилого дома на общей площади около 25 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 22:16 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

В ходе работ по ликвидации пожара, пожарные спасли двух человек (один из них ребенок), всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи.