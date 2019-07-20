РИАМО - 20 июл. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в субботу утром отменили и задержали 39 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержаны пять рейсов, один отменен. В «Домодедове» задержали 16 рейсов, еще 10 отменили. В «Шереметьеве» задержали семь рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Подмосковье на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду. «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.