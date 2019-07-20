РИАМО - 20 июл. В подмосковном Клину обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни и деятельности населения нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 15:30 19 июля от оперативного дежурного ЕДДС Клина в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ при проведении земляных работ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Боеприпас нашли в деревне Малеевка. Расстояние до жилых строений составляет 800 метров. Выставлена охрана силами УМВД России по Клину. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 23 июля.