РИАМО – 20 июл. В Москве из-за пасмурной и дождливой погоды в июле упали продажи мороженого, по сравнению с июнем, в два раза, в то же время в первый месяц лета был зафиксирован рост продаж лакомства, сообщила РИАМО технолог союза мороженщиков России Наталья Уткина.

«Конечно, погода влияет на продажи мороженого. Конкретных цифр нет. У всех производителей по-разному упали продажи, но, наверное, в два раза точно по отношению к июню», - сказала Уткина.

Она отметила, что в июне из-за жаркой погоды был зафиксирован рост продаж мороженого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы надеемся, что сейчас погода наладится и, подводя итоги за сезон 2019 года, поймем, что все-таки продали и накормили страну не меньше, чем в 2018 году», - добавила Уткина.

Июль 2019 года в Москве выдался весьма дождливым, такая погода сохранится в столице до конца недели. С начала месяца в столице средняя температура держится ниже нормы. Потепление ожидается в городе только на следующей неделе.