РИАМО - 20 июл. Кратковременные дожди и облачность ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем высотный циклон, смещаясь на северо-восток, еще сохранит свое влияние в Московском регионе. При облачной с прояснениями погоде прольются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 19-21, по области - плюс 17-22 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба.

«Такие погодные условия можно охарактеризовать как индифферентные, при которых редко наблюдаются метеопатические реакции даже у людей с выраженной метеозависимостью. Но стоит отметить, что повышенная влажность воздуха часто является причиной появления симптомов обострения, в частности у людей страдающих заболеваниями органов дыхания, поэтому им может потребоваться медикаментозная поддержка», - предупреждают синоптики.