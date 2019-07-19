РИАМО - 19 июл. В Волоколамском городском округе вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова на форуме «Я — гражданин Подмосковья» открыла третью смену под названием «Молодые парламентарии», передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Я — гражданин Подмосковья» - это главное молодежное событие каждого лета в Подмосковье. Я посещаю каждый. Могу сказать, что этот прям крутой форум. Мы поменяли расположение, то есть из городского округа Егорьевск переехали в Волоколамск», - сказала Виртуозова.

Она отметила, что в этом году условия на форуме проживания стали более комфортными и уютными, на площадке установили жилые модули.

«Сегодня открылась третья смена «Молодые парламентарии». Я считаю, что, наверное, это самая увлекательная и интересная смена потому, что политика - это всегда творчество неравнодушных людей, поэтому здорово, что здесь собралось столько ребят», - добавила Виртуозова.

По ее словам, в этом году форум посетили делегации из нескольких стран и всех регионов Центрального федерального округа.

Также в открытии третьей смены приняли участие министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева и заслуженный артист России Денис Майданов.

В этом году форум проходит на новой площадке – на территории Волоколамского городского округа - с 11 по 31 июля. В нем ожидается участие порядка 10 тысяч человек.

В формировании образовательной программы Московского областного молодежного форума «Я - гражданин Подмосковья» и организации выставки достижений Московской области и ЦФО на площадке форума принимают участие МГИМО МИД России, РГСУ, Театральный институт имени Бориса Щукина, корпорация «Синергия».

На форуме организовано пять смен: «Творчество» - 11-15 июля, «Волонтеры» - 15-19 июля, «Молодые парламентарии» - 19-23 июля, «Предприниматели» - 23-27 июля, «Профессиональное образование» - 27-31 июля.

Каждая из смен будет заключать в себе семь направлений: standART (мода, дизайн, современная хореография, музыка), бизнес будущего (предпринимательство, профессии будущего), digital (видео и фотоблоггеры, контентмейкеры), комфортная среда (город, природа, гостеприимство), #ЯВОЛОНТЕР (объединение волонтеров ЦФО), сила воли (экстремальный спорт, киберспорт, туризм), гражданское общество (атив, НКО).

Участники форума уже пообщались с депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, летчиком-космонавтом Российской Федерации Максимом Сураевым, легендой хоккея, депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Фетисовым, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), политологом, социологом Валерием Федоровым, начальником Управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым, художниками Александром Купаляном и Никасом Сафроновым, генеральным директором и соучредителем лейбла Black Star Пашу.