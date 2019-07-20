РИАМО - 20 июл. Из-за футбольного матча на стадионе ЦСКА в Москве в районе одноименной станции метро изменят маршруты нескольких автобусов в субботу, сообщается на сайте «Мосгортранса».

«С 16:30 автобусы поедут: №175 – от метро «Сокол» до Песчаной площади; №818 – на двух участках: от метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой), от Силикатного завода до Песчаной площади», – говорится в сообщении.

Изменения будут действовать на время футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» до окончания игры.

Как уточняется на сайте ФК ЦСКА, в субботу клуб сыграет матч с командой «Оренбург», начало в 19:00.