РИАМО - 20 июл. С субботы электрички перестали останавливаться на станции «Крекшино» Киевского направления Московской железной дороги в ТиНАО из-за реконструкции платформы, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Также восемь электропоездов будут дополнительно останавливаться на станции «Кокошкино». С целью обеспечения комфорта пассажиров на этой станции также начнут работать дополнительные кассы – их можно будет найти рядом с платформой «от Москвы».

«Владельцы абонементов от/до станции Крекшино могут вернуть деньги за неиспользованные поездки. Для этого нужно написать претензионное заявление в кассах на станции «Крекшино» (работают до 19 июля включительно) или на станции назначения/отправления, указанной в абонементе», — отмечается в материале.

Например, владельцы абонементов «Крекшино-Москва» (Киевский вокзал) могут оставить заявление на возврат в кассах на станции «Крекшино» или в пригородных кассах Киевского вокзала.

Реконструкцию станции проведут в рамках проекта ОАО «РЖД» по развитию Киевского направления. На остановочном пункте появится новая платформа с навесом, а также подземный переход с эскалаторами и лифтом. Новая инфраструктура повысит комфорт и безопасность пассажиров.

На период закрытия станции «Крекшино» будут курсировать компенсационные автобусы от станции «Кокошкино».