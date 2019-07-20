РИАМО - 20 июл. В субботу в Подмосковье пройдет третий по счету единый День разъяснений жителям порядка формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Предыдущие две акции прошли в феврале и начале июля этого года. В них приняли участие около 30 тысяч человек.

«Мы будем приходить к жителям и разъяснять порядок формирования тарифов на обращение с отходами столько раз сколько нужно для того, чтобы не осталось ни одного не отвеченного вопроса. Это уже третий по счету День разъяснений, первые два прошли с успехом и собрали несколько десятков тысяч жителей, которые смогли не просто задать свои вопросы по тарифообразованию, но и получили достоверную исчерпывающую информацию по всем вопросам, связанным с внедрением новой системы обращения с ТКО», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

В течение субботы несколько десятков экспертов министерства ЖКХ помогут жителям Московской области получить ответы на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начисления в строке «обращение с ТКО», многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с отходами.

С этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.