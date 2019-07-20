РИАМО - 20 июл. Расписание движения нескольких электричек Ярославского направления Московской железной дороги временно изменилось из-за технологического окна, связанного с ремонтными работами, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В предстоящие выходные, с 20 по 21 июля (с 11:30 до 07:30), на станции «Мытищи» Ярославского направления МЖД продолжатся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, проводимые в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Новый построенный участок пути соединят с существующим железнодорожным полотном», — говорится в сообщении.

Железнодорожники постарались принять меры, чтобы расписание изменилось у как можно меньшего количества поездов.

Во время работ не будут ходить некоторые электропоезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями «Мытищи», «Щелково», «Болшево», «Монино», «Пушкино», «Сергиев Посад» и «Александров». А с 10:30 20 июля до 8:30 21 июля пригородные поезда, отправляющиеся в сторону Москвы, будут проходить платформы «Тайнинская», «Перловская», «Лось» и «Маленковская» без остановки.

У некоторых поездов поменяется время отправления, прибытия и количество остановок. Изменения коснутся остановок «Северянин», «Яуза» и «Москва-3».