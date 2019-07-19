РИАМО - 19 июл. Сотрудникам Минстроя РФ в ходе встречи в Красногорске рассказали, как работает центр управления регионом, в частности, об алгоритме обработки заявок жителей, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

Представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации посетили центр управления регионом (ЦУР), расположенный в доме правительства Московской области в Красногорске.

«Сотрудники Госжилинспекции Московской области познакомили гостей с алгоритмами отработки заявок жителей Подмосковья, рассказали о том, как заранее предотвращать причины появления подобных обращений», — говорится в сообщении.

Кроме того, речь шла о систематизации взаимодействия с управляющими организациями на муниципальном уровне, а также о формировании основных принципов работы органов местного самоуправления и коммунальных структур в Единой диспетчерской службе Московской области (ЕДС МО).

Для наглядности сотрудниками Госжилинспекции Московской области представителям министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации были продемонстрированы результаты организации работы диспетчерских служб в данной системе.

Центр управления регионом, созданный в соответствии с указом президента Российской Федерации, был открыт губернатором Московской области Андреем Воробьевым 29 декабря 2018 года. Благодаря успешной работе операторов Госжилинспекции Московской области в данной системе за последнее время существенно возросли скорость и качество решения вопросов по заявкам жителей, поступающих в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.