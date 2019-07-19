РИАМО - 19 июл. Юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь подала в Мосгоризбирком жалобу из-за отказа в регистрации ее в качестве кандидата в Мосгордуму, об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

«Подала официальную жалобу на отказ в регистрации в Мосгоризбирком», — написала Соболь.

В тексте жалобы она указала, что почерковедческая экспертиза МВД не может быть использована в качестве доказательств признания подписей недействительными.

«Они (члены комиссии — ред.) признавали «рисовкой» подписи людей, которые их оставляли на самом деле и готовы и письменно, и на камеру нам это подтвердить. Почерковеды МВД признавали «рисовкой» даже пустые строки в подписном листе! Просто наобум набивали нужное количество брака», — считает юрист.

Она добавила, что честно собирала подписи.

«Под фекалиями, массовыми провокациями, «чернухой» в СМИ в полупустой Москве мы с моим штабом сделали настоящее чудо. И поэтому я буду отстаивать свое право быть официальным кандидатом на выборах в Мосгордуму», — заявила Соболь.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. В частности, в регистрации было отказано оппозиционерам Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, актеру Андрею Соколову, рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому.

В совете по правам человека при президенте РФ призвали Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов, собравших нужное количество подписей.

Всего на выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Выборы пройдут 8 сентября 2019 года.