РИАМО - 19 июл. В Instagram-аккаунте министерства жилищной политики Подмосковья @minzhilmo 23 июля состоится прямой эфир, в рамках которого проектировщикам Подмосковья расскажут об особенностях санитарно-защитных зон, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Эксперты из Центра содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области в 16:00 проведут эфир на тему «Что нужно знать про санитарно-защитную зону до начала проектирования объекта?».

«Это уже второй эфир ЦСС, который проводится для представителей бизнеса, которые планируют строить в Подмосковье», — говорится в сообщении.

К участию пригласили представителей администраций муниципальных образований, проектировщиков, застройщиков, технических заказчиков, а также всех, кто планирует строительство.