РИАМО – 19 июл. При поиске работы нельзя найти ни одной вакансии, где бы предлагали зарплату от одного миллиона рублей, сейчас самые высокооплачиваемые специалисты – это работники IT-сферы, сообщила руководитель карьерного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Мария Хадина.

Согласно исследованию Росстата, свыше 11 тысяч человек в России на сегодняшний день зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц. По данным ведомства, число работников с подобным уровнем зарплаты за два года выросло на 38%. Самые высокие ставки – у работников сферы культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов. В среднем они получают порядка 5,8 миллиона рублей каждый месяц.

«Такую зарплату вы не встретите ни в одной вакансии. Такие зарплаты — это уровень топов. Самое высокооплачиваемые у нас — это IT-специалисты, причем это разработчики всех возможных направлений. Также это могут быть менеджеры по продажам», — сказала Хадина в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что если брать общедоступные вакансии в сфере культуры и спорта, то там зарплаты не такие высокие, потому что эти категории в основном представлены рядовыми специалистами, в спорте, например, - инструкторами по фитнесу.

Хадина уточнила, что по уровню зарплат еще на высоком уровне находятся специалисты в сфере транспорта и логистики. Хороший логист может получать 100-120 тысяч рублей в Москве.