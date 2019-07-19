РИАМО - 19 июл. Госжилинспекторы провели рабочую встречу с председателями советов многоквартирных домов в Серпухове и пришли к выводу о важности влияния населения на управление жилищно-коммунальным хозяйством, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В четверг в городской администрации Серпухова заведующий территориальным отделом №8 Госжилинспекции Московской области Дмитрий Текнов принял участие в рабочей встрече с местным отделением Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

«Совещание, посвященное рассмотрению наиболее часто встречающихся вопросов сферы ЖКХ, провела руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова. Она отметила необходимость популяризации общественного контроля в сфере ЖКХ среди жителей Серпухова и всего региона в целом», — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы информирования жителей города о правилах формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, общественного контроля ремонта подъездов по программе губернатора Московской области, подготовки домов к прохождению отопительного сезона 2019/2020 годов, взаимодействия с фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Текнов отметил важность совместной работы областного надзорного ведомства и ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области по привлечению активистов к участию в управлении своими домами. Это, в свою очередь, приведет к повышению эффективности контроля за содержанием и ремонтом домов управляющими организациями.