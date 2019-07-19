РИАМО - 19 июл. В гинекологическом отделении Клинской городской больницы ввели в эксплуатацию эндоскопическую стойку для проведения высокотехнологичных гинекологических операций, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Лапароскопические операции – это вмешательства, выполняемые через небольшие проколы. Их проводят при операциях на яичниках, внематочной беременности, эндометриозе органов малого таза, внутренних кровотечениях и других патологиях. Уже выполнено более 20 операций», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Клинской ГБ Светлана Гульдеева.

Одним из преимуществ лапараскопической хирургии является более быстрая и легкая реабилитация. Пациента выписывают уже через 2-5 суток после операции.