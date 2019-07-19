РИАМО - 19 июл. В развитие завода крупнейшего производителя влажных салфеток и туалетной бумаги «ЗетТек» в городском округе Чехов инвестировали 83 миллиона рублей, модернизация его производства позволит создать 100 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«ЗетТек» является одним из старейших и ведущих производителей гигиенической продукции премиального класса. Она работает с 1996 года, а в 2003 году открыла первое в России производство влажных салфеток. Сегодня «ЗетТек» также выпускает влажную туалетную бумагу, нетканые полотенца в рулоне, косметические маски под частными марками заказчиков, которыми выступают крупнейшие российские торговые сети. Ежедневно компания производит свыше миллиона упаковок готовой продукции.

«Проект компании был включен в реестр региональных инвестиционных проектов, что позволило «ЗетТек» получить налоговые льготы на прибыль и имущество. В результате на предприятии появятся не только новые рабочие места со средней зарплатой более 40 тысяч рублей, но и объем продукции был увеличен на 10%», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В течении ближайших трех лет после модернизации планируется направить свыше 218 миллионов рублей налоговых отчислений.