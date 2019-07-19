РИАМО – 19 июл. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что совсем «завинтить» цены на топливо будет опасно, так как не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, сейчас цены на моторное топливо растут ниже уровня инфляции, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Глава государства отметил, что последствия таких решений могут быть крайне плачевны.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал Путин.

Путин добавил, что сейчас цены на моторное топливо растут ниже уровня инфляции, и в этом году рост был не таким значительным: рост цен на моторное топливо, на бензин АИ-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%.