РИАМО - 19 июл. Для 160 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, открылась смена в детском лагере «Осташево» в Волоколамском округе Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

По решению правительства Подмосковья на время 21-дневного заезда вся территория оздоровительного учреждения отдана детям из районов, пострадавших от наводнения. Организована специальная программа: школьники будут участвовать в спортивных, развлекательных и обучающих мероприятиях, при необходимости с ними будут работать опытные педагоги и психологи.

«Для детей в возрасте от 7 до 16 лет мы предлагаем насыщенную программу - это различные квесты, мастер-классы, экскурсионные поездки. Все есть, чтобы провести свой отдых активно. Я надеюсь, что у нас все сложится, и мы оправдаем ожидания ребят», - сказал на открытии директор социально-оздоровительного центра «Лесная Поляна» Дмитрий Еремейцев.

Как отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская, на период пребывания детей из Иркутской области программа скорректирована под их потребности, продуманы интересные общелагерные и отрядные события, усилены педагогические кадры.

Дети разместились в комфортных корпусах. В первый же день для них был дан концерт, работали площадки Росгвардии, МЧС и пожарной службы, где было продемонстрировано современное оборудование и средства спасения. Все отряды приняли участие в активных играх и квесте.

«Я приехала издалека, и мне хотелось бы узнать побольше чего-то нового. Лагерь мне очень нравится. Тут хорошо, интересно и весело», - поделилась впечатлениями школьница из Иркутской области Диана Ушмыкина.

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, насчитывающих около 4 тысяч домов, где проживает свыше 9 тысяч человек. Действует режим чрезвычайной ситуации.